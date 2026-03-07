Tekirdağ'da Etiketsiz 2800 kg Hayvansal Ürün İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Etiketsiz 2800 kg Hayvansal Ürün İmha Edildi

Tekirdağ\'da Etiketsiz 2800 kg Hayvansal Ürün İmha Edildi
07.03.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ihbarı ile durdurulan araçta 2800 kg etiketsiz hayvansal ürün ele geçirildi.

Tekirdağ'da otoyol jandarmasının ihbarı üzerine durdurulan bir araçta etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirilerek imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri Çorlu Gişeleri'ne gitti. Burada 59 AEV 591 plakalı araçta yapılan denetimde herhangi bir tanımlama işareti bulunmayan, etiketsiz, ambalaj bütünlüğü olmayan ve gıda güvenliğine uygun olmayan şartlarda sevk edildiği belirlenen toplam 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün tespit edildi.

Denetimde ürünlere ait olduğu beyan edilen fatura ile araçta bulunan ürünlerin miktar ve çeşitlerinin uyuşmadığı, ayrıca ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı belirlendi. Bu nedenle faturanın doğruluğu konusunda kesin kanaate varılamadı.

Menşei bilgisine ulaşılamayan ve izlenebilirliği sağlanamayan ürünler muhafaza altına alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Entegre Katı Atık Tesisine götürüldü. Burada söz konusu hayvansal ürünler imha edildi.

Ürünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapılarak cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Tekirdağ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Etiketsiz 2800 kg Hayvansal Ürün İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:05:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Etiketsiz 2800 kg Hayvansal Ürün İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.