Tekirdağ'da evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL dolandırıcılıkta 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL dolandırıcılıkta 6 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL dolandırıcılıkta 6 zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL dolandırıcılıkta 6 zanlı tutuklandı
Haber Videosu

Tekirdağ'da sosyal medyadan tanıştığı kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin evlilik vaadi ve şantajıyla 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşerek 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.

724 milyon TL'lik para trafiği

Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşa farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkTekirdağ3. SayfaEvlilikGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL dolandırıcılıkta 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android