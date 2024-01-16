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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları 8 saattir devam ediyor. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İşçilerden biriyle iletişim kesildi.

Tekirdağ\'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı
16.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:39
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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için 8 saattir arama kurtarma çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika


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