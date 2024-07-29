3.Sayfa

Tekirdağ'da fabrika yangını: Alevler fabrikayı sardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İddiaya göre kimya fabrikasında çıkan yangın, akşam üzeri saatlerinde başlayarak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.