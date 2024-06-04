Tekirdağ'da FETÖ üyesi olan 4 ihraç emniyet mensubu ve 1 ihraç öğretmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ üyesi olan 4 ihraç emniyet mensubu ve 1 ihraç öğretmen yakalandı

Tekirdağ\'da FETÖ üyesi olan 4 ihraç emniyet mensubu ve 1 ihraç öğretmen yakalandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından durdurulan 3 araçta yapılan incelemede, aralarında FETÖ üyesi olan 4 ihraç polis ve 1 ihraç öğretmenin bulunduğu toplamda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ise 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paund ve 7 bin 200 Türk lirası ile cep telefonları ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan şüpheli olan 3 kişi ve ihraç öğretmen adli kontrol ile serbest bırakılırken, 4 ihraç polis tutuklandı.

04.06.2024 10:02
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Tekirdağ'da polis ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesi ile durdurduğu 3 araçta, aralarında "FETÖ üyesi olmak" suçundan davaları olan 4 ihraç emniyet mensubu, 1 ihraç öğretmen olduğu tespit edilen toplamda 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 araç durduruldu. Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araç içerisindeki 5 yolcu incelendiğinde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan yerel mahkemeler ve istinaf mahkemelerinde davaları bulunan 4 ihraç emniyet mensubu, 1 ihraç öğretmen oldukları tespit edildi. Toplamda 8 kişi yakalandı. Araç ve şahıslar incelendiğinde ise 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paund, 7 bin 200 Türk lirası ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan şüpheli olan 3 kişi ile ihraç öğretmen adli kontrol ile serbest kaldı. 4 ihraç emniyet mensubu ise tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da FETÖ üyesi olan 4 ihraç emniyet mensubu ve 1 ihraç öğretmen yakalandı - Son Dakika

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