Tekirdağ'da Forklift Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tekirdağ'da Forklift Kazası

19.08.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı'da forklift kazasında işçi kumaş makinesine sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada iş kazası yaşandı.

İddiaya göre; Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki Ballıhoca Mahallesi mevkiinde bulunan fabrikada görevli bir operatörün forkliftin el frenini çekmemesi sonucu hareket eden forklift, Sevdiye D. adlı işçiyi kumaş makinesine sıkıştırdı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

İş Kazası, İnceleme, Güvenlik, Muratlı, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Forklift Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:29:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Forklift Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.