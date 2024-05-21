Tekirdağ'da GDO'lu Mısır Analiz Sonuçları Değiştirildi İddiası - Son Dakika
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Tekirdağ'da GDO'lu Mısır Analiz Sonuçları Değiştirildi İddiası

Tekirdağ\'da GDO\'lu Mısır Analiz Sonuçları Değiştirildi İddiası

Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü'nde yapılan bir ihbar sonucunda, yurt dışından gemilerle getirilen GDO'lu mısırın analiz sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. İhbar üzerine Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı ve Tarım İl Müdürlüğü de müfettiş istedi. İddialara göre, mısırın sonuçları GDO'suz gibi gösterilerek oynandı. İlgili kişiler ise şifrelerinin çalındığını savundu. Soruşturma devam ediyor.

21.05.2024 17:12
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Ferhat Akgün/ Tekirdağ -Yurt dışından Tekirdağ'a gemilerle getirilen GDO'lu mısırın Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirildiği öne sürüldü.

Kurum içinden yapılan ihbar sonucunda Cumhuriyet Savcılığı jet hızı ile soruşturma başlattı. Tarım müdürlüğü ise olayla ilgili müfettiş istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tekirdağ limanında meydana geldi.

İddialara göre Malkara'da faaliyet gösteren Ç. firması tarafından gemilerle getirilen GDO'lu mısırın laboratuvarda sonuçlarının değiştirilerek GDO'suz gibi gösterilerek sonuçlarla oynandı. Bu durumu ise kurum içinden yapılan bir ihbar ortaya çıkardı.

Bir kurum çalışanı ihbarda bulunarak GDO'lu Mısır sonuçlarının numune sonuçları ile kurum içinde oynandığı GDO'suz hale getirildiğini söyledi bunun üzerine İl Müdürlüğü jet hızıyla bir soruşturma başlattı ve bakanlıktan müfettiş istedi. Yine İl Müdürlüğü Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık jet hızıyla konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım İl Müdürlüğü'ndeki laboratuvarda yaşanan bu olayla ilgili olarak ilgili kişilerin şifremiz çalındı şeklinde bir savunma yaptıkları öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı soruşturması devam ediyor.

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