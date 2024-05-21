Tekirdağ\'da GDO\'lu Mısır Analiz Sonuçları Değiştirildi İddiası

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Ferhat Akgün/ Tekirdağ -Yurt dışından Tekirdağ'a gemilerle getirilen GDO'lu mısırın Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirildiği öne sürüldü.

Kurum içinden yapılan ihbar sonucunda Cumhuriyet Savcılığı jet hızı ile soruşturma başlattı. Tarım müdürlüğü ise olayla ilgili müfettiş istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tekirdağ limanında meydana geldi.

İddialara göre Malkara'da faaliyet gösteren Ç. firması tarafından gemilerle getirilen GDO'lu mısırın laboratuvarda sonuçlarının değiştirilerek GDO'suz gibi gösterilerek sonuçlarla oynandı. Bu durumu ise kurum içinden yapılan bir ihbar ortaya çıkardı.

Bir kurum çalışanı ihbarda bulunarak GDO'lu Mısır sonuçlarının numune sonuçları ile kurum içinde oynandığı GDO'suz hale getirildiğini söyledi bunun üzerine İl Müdürlüğü jet hızıyla bir soruşturma başlattı ve bakanlıktan müfettiş istedi. Yine İl Müdürlüğü Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık jet hızıyla konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım İl Müdürlüğü'ndeki laboratuvarda yaşanan bu olayla ilgili olarak ilgili kişilerin şifremiz çalındı şeklinde bir savunma yaptıkları öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı soruşturması devam ediyor.