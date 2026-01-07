Halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

07.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Tekirdağ'da bir halk otobüsü şoförü, yolcusunun kalp rahatsızlığı geçirmesi üzerine hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırarak hayat kurtardı. Şoför Tufan Atalay, meslek hayatında ilk kez karşılaştığı bu durumu soğukkanlılıkla yönetti.

Tekirdağ'da seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşıp kalp rahatsızlığı geçiren vatandaş, şoförün hızlı ve soğukkanlı şekilde hastaneye ulaştırması ile tedavi altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yolculuk sırasında yaşanan olay, hem yolcuların hem de kamuoyunun takdirini topladı. Otobüste bulunan bir vatandaşın aniden fenalaşması üzerine diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför Tufan Atalay, hiç tereddüt etmeden güzergahını değiştirerek otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi önüne çekti. Kapıları açan Atalay, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek, hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"Önce insan, gerisi teferruat"

O anları anlatan şoför Tufan Atalay, yaşananların meslek hayatında ilk kez başına geldiğini belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Yolculardan biri rahatsızlanan bir hastamız olduğunu söyledi ve acile çekmemi istedi. Hiç tereddüt etmeden otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin" dedi.

Atalay, hastanın durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık dört gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Daha sonra hasta gelip teşekkür etti, helalleştik. O an çok rahatsızdı, göğüs bölgesinde ciddi bir sorun vardı. Çok şükür zamanında yetiştirildi" ifadelerini kullandı.

Olay, kamu hizmetinde görev yapan personelin kriz anlarında aldığı inisiyatifin hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

