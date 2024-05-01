Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan İki Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan İki Suçlu Yakalandı

Tekirdağ\'da Hırsızlık Yapan İki Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir süt ürünleri firmasından çalınan 15 bin lira değerindeki kaşar peyniri ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce 25 ve 47 suç kaydı bulunan iki hırsızlık zanlısı yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.05.2024 10:38
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Tekirdağ'da 47 ve 25 adet suç kaydı olan iki hırsız 15 bin Lira değerinde kaşar peyniri çalınca yakayı ele verdiler.

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir süt ürünleri firmasına ait olan araçtan 15 bin Lira değerinde kaşar peyniri çalındığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu hırsızlık olayını 25 suç kaydı olan D.V. ve 47 suç kaydı olan O.D. isimli suç makinası hırsızların gerçekleştirdiğini tespit ettiler.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen D.V. ve O.D. isimli iki hırsızlık zanlısı Polis ekiplerinin yaptığı operasyonun ardından çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandılar.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, D.V. ve O.D. isimli iki suç makinası emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan İki Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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