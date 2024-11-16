Tekirdağ'da İki Genç Kızın Cenazesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da İki Genç Kızın Cenazesi

Tekirdağ\'da İki Genç Kızın Cenazesi

Marmaraereğlisi'nde tabanca ile hayatını kaybeden iki arkadaş düzenlenen törenle toprağa verildi.

16.11.2024 16:28
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tabanca ile vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki 2 kız arkadaş düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Marmaraereğlisi'nde dün tabanca ile vurularak hayatını kaybeden iki genç kız için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yağmur E. için Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Yağmur E.'nin cenazesi Yeniçiftlik Mezarlığı'na defnedildi. Rabia Kübra Y. için ise ilçe merkezindeki Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törende hüzün hakimdi. Rabia Kübra Y., cenaze namazının ardından Marmaraereğlisi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Ortaokuldan beri yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada elde edilen bilgilerde Yağmur E.'nin hayatında sorunlar yaşadığı, kendisine zarar vermek amacıyla babasının tabancasını kullanmayı öğrendiği ve olay günü arkadaşı Kübra Rabia Y.'yi yardım için çağıracağını söylediği öne sürüldü.

İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bulundukları sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen tabancanın ateş edilmesi ile Yağmur E.'nin başına isabet ettiği, büyük şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği öne sürüldü. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada olayın intihar hadisesi olabileceği ve evde 3. bir şahsın olmadığı ifade edilmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da İki Genç Kızın Cenazesi - Son Dakika

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