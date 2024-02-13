Tekirdağ'da Puro ve Tütün Ele Geçirilen Şahsa Para Cezası - Son Dakika
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Tekirdağ'da Puro ve Tütün Ele Geçirilen Şahsa Para Cezası

Tekirdağ\'da Puro ve Tütün Ele Geçirilen Şahsa Para Cezası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Saray Bozoba Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bir iş yerinde 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 185 adet satışa hazır puro ve 300 adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda şahsa 16 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.

13.02.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; iş yerinde puro, makaron ve tütün ele geçirilen şahsa 16 bin 687 TL para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Saray Bozoba Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 185 adet satışa hazır puro, 300 adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Şahsa 16 bin 687 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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