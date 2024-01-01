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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiyi Uyuşturucudan Yakaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiyi Uyuşturucudan Yakaladı

Tekirdağ'da yapılan jandarma uygulamalarında 11 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik hap, esrar, bonzai, metamfetamin ve eroin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermiler de bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiyi Uyuşturucudan Yakaladı
01.01.2024 - 10:38,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 11 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol uygulamasında E.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'nde de F.B. isimli kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 gram esrar, 2 gram içmeye sarılı halde toplam 5 gram esrar ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapılan uygulamada, İ.A. isimli şahsın üzerinde 6 gram ve E.K. isimli kişinin de üzerinde yapılan aramada 4 gram olmak üzere 10 gram bonzai ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde bulunan M.A., A.Ö., M.Ö. ve N.Ç. isimli şahısların yapılan aramasında 1 adet 7*65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 19 adet tabanca fişeği, 50 gram metamfetamin, 32 gram eroin, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde durdurulan araçta O.Ü. isimli kişinin üst aramasında 25 gram esrar ele geçirildi. Barbaros Mahallesi'nde H.B. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 145 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında S.E isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiyi Uyuşturucudan Yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiyi Uyuşturucudan Yakaladı - Son Dakika
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