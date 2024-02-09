Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde A.A. ve M.K.'nin üst aramasında 1 gram metamfetamin bulunurken, Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde L.D. isimli şahsın üst aramasında ise 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ergene Ulaş Mahallesi'nde ise O.T. isimli şahsın aracında 2 gram esrar, muşta ve bıçak bulundu. Tüm şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

09.02.2024 16:51
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Ortacami Mahallesinde A.A. ve M.K.'nin yapılan kaba üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesinde L.D. isimli şahsın kaba üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene Ulaş Mahallesinde de O.T. isimli şahsın aracında 2 gram esrar muşta ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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