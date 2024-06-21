Tekirdağ'da Jandarma tarafından düzenlenen 'ZIPKIN-15' operasyonunda 7 kişi yakalandı

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Tekirdağ'da Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güveni için düzenlenen "ZIPKIN" operasyonlarının 15'incisi Şarköy ilçesinde yapıldı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların huzuru için düzenlenen "ZIPKIN-15" operasyonunda bin 619 kişi sorgulandı, 7 kişi yakalandı. Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması faaliyeti sonucunda; 296 araç, bin 619 kişi sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan 7 kişinin aranmasının olduğu tespit edilerek yakalandı. 32 kişiye trafik cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ