Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Tekirdağ'ın 5 ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, binlerce adet kaçak sigara, bandrolsüz tütün, elektronik sigara ve içki malzemeleri bulundu. Olayla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

26.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:21
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Tekirdağ'ın 5 ilçesinde polis ekiplerince kaçak içki ve kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince "kaçakçılık suçlarının önlenmesi"ne yönelik olarak yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bulunan 8 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 106 bin 637 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 paket bandrolsüz tütün, 28 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 26 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 48 şişe (45 litre) gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 6 adet (60 ml) içki kiti ele geçirildi.

Olayda 11 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika

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