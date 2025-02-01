Tekirdağ\'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 365 litre kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç., H.B. ve A.K. isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 300 litre şarap, 25 litre etil alkol, 25 litre rakı, 15 litre viski, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ