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Tekirdağ'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan bir ev aramasında, gümrük kaçağı 95 kilogram kıyılmış tütün, bin 900 adet içime hazır dolu makaron ve çeşitli sigara dolum aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tekirdağ\'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
16.01.2024 - 18:08,  Güncelleme: 18:08
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak makaron, tütün ve sigara dolum aletleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Pazarcık Mahallesi'nde bulunan E.Ö. isimli şüphelinin ikametinde, yapılan aramada; gümrük kaçağı 95 kilogram kıyılmış tütün, bin 900 adet içime hazır dolu makaron, 2 bin 600 adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Ö. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Saray, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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