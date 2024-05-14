Tekirdağ'da kadın kadına silahlı saldırı: 1 hafif yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kadın kadına silahlı saldırı: 1 hafif yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dükkana giren kadın, husumetli olduğu başka bir kadına elindeki silahla ateş etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırı sonucunda başka bir müşteri hafif şekilde yaralandı. Şüpheli olay yerinden taksiyle kaçarken yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 22:50
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Kadın kadına silahlı saldırı kamerada: 1 hafif yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dükkana giren kadın elindeki silahla husumetli olduğu başka bir kadına sıktı. Olay anı ise güvenlik kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet caddesinde bir takı dükkanında karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen T.A. isimli kadın, husumetlisi olan N.D. isimli kadına ateş etti. Kadının, kadına silahlı saldırısı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Silahlı saldırıda T.A.'nın silahından çıkan mermi bu sırada dükkan da bulunan ve konuyla ilgisi bulunmayan başka bir müşterinin sırtını yaraladı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten sonra bindiği taksi ile kaçarken ilçede 5. yol mevkide yakalanarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıda hafif yaralanan müşteri ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kadın kadına silahlı saldırı: 1 hafif yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kadın kadına silahlı saldırı: 1 hafif yaralı - Son Dakika
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