Tekirdağ'da Kaf Kafaya Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaf Kafaya Kaza: 4 Yaralı

Tekirdağ\'da Kaf Kafaya Kaza: 4 Yaralı
08.06.2026 09:31
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Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale yapıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçe çıkışındaki petrol istasyonu önünde meydana geldi. Saray'dan Çerkezköy yönüne seyreden B.D. yönetimindeki 59 LR 390 plakalı kamyonet karşı yönden gelen D.N. idaresindeki 59 AJM 693 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü D.N. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Kaf Kafaya Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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