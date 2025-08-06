Tekirdağ\'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da sağanak sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesinde meydana geldi. Uzun bir aradan sonra yağan sağanak sonrası kayganlaşan yolda Saray istikametine seyreden H.B. idaresindeki 59 RP 795 plakalı kamyonet, Kıyıköy beldesi yolu 3. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönen kamyonetin sürücüsü H.B. ve yanında bulunan M.B. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ters dönen kamyonetten ekipler tarafından çıkarılan sürücü H.B. ve M.B., 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ