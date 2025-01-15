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Tekirdağ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Hayrabolu ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Hayrabolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makineleriyle müdahale ederek araçları bulundukları yerden çekti. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.