Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl 1 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan kimlik kontrolünde F.A. isimli şahsın, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlemleri için adliyeye sevk edildi. F.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Kasten Öldürme Cezalı Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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