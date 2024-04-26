Tekirdağ\'da kavga: Bir kişi boğazından bıçakla yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı.

Kavga, akşam saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde eski Fatih Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma yaşanan E.T. ve Ş.Ç., daha sonra kavgaya tutuştu. Kavgada E.T.'yi bıçakla yaralayan Ş.Ç. olay yerinden uzaklaştı. Boğazından bıçakla yaralanan E.T. ise olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ve polis ekiplerine zorluk çıkartırken, şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ