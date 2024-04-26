Tekirdağ'da kavga: Bir kişi boğazından bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kavga: Bir kişi boğazından bıçakla yaralandı

Tekirdağ\'da kavga: Bir kişi boğazından bıçakla yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. Kavga, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 10:11
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı.

Kavga, akşam saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde eski Fatih Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma yaşanan E.T. ve Ş.Ç., daha sonra kavgaya tutuştu. Kavgada E.T.'yi bıçakla yaralayan Ş.Ç. olay yerinden uzaklaştı. Boğazından bıçakla yaralanan E.T. ise olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ve polis ekiplerine zorluk çıkartırken, şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kavga: Bir kişi boğazından bıçakla yaralandı - Son Dakika

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