Tekirdağ\'da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı

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Tekirdağ Saray ilçesinde bir otomobil seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaşanan kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Ferhat G. idaresindeki 41 U 5846 plakalı otomobil Saray mevkiinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aytaç Y. kontrolündeki 01 DDA 16 plakalı kamyona arkandan çarptı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Ferhat G.'yi Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - TEKİRDAĞ