Tekirdağ\'da Kaza: Otomobil Minibüsle Çarpıştı

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Tekirdağ'da yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkisinde meydana geldi. Çevre yolu bağlantısından Fatih Caddesi'ne giriş yapan Volkan Ç. idaresindeki 16 ATN 627 plakalı otomobil ile Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobilin sürücüsü Volkan Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yolcu minibüsü ise olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ