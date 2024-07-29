Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın ve Patlama

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Fabrika alevlere teslim oldu, fabrikadan patlama sesleri yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında bir kimya fabrikası tamamen küle döndü. Yangın sırasında fabrikadan patlama sesleri yükseldi.

Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki fabrikaları tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen kimya fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlama seslerinin ardından diğer fabrikada da ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor. Soğutma sırasında fabrikadan art arda bomba gibi patlama sesleri meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.