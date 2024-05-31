Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine kamyonet çarptı: 18 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ\'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 09:10
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Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Saray ilçesinde meydana geldi. N.T. idaresindeki 59 S 4094 ve T.G. idaresindeki 59 J 4015 plakalı iki işçi servisine Bağlar mevkiinde kırmızı ışıkta durdukları sırada Çerkezköy istikametinden Saray istikametine seyreden U.K. idaresindeki 34 GMU 973 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü U.K., 59 J 4015 plakalı içi servis sürücüsü T.G. ve C.S., R.S., E.T., Y. Ç., S.K., H.T., S.Ç, F.S., Ş.U., A.K., Ş.K., E.T., F.M., P.S., S.A. isimli işçiler yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

59 J 4015 plakalı işçi servisinde sıkışan bir işçi itfaiye ve sağlık sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Durumu ağır olan yaralının olmadığı öğrenilirken, birçok yaralının kontrolleri ayakta yapıldı. Diğer yaralılar olay yerinde gelen ambulanslarla Saray ve civar ilçe hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken trafik akışı kontrollü bir şekilde Çayla kavşağından verildi. Olayın ardından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılarak trafik akışı normal seyrine döndürüldü.

Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Saray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine kamyonet çarptı: 18 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine kamyonet çarptı: 18 yaralı - Son Dakika
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