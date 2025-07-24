Tekirdağ\'da Kırmızı Işıkta Yaya Kazası

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen O.D. (65), yayalara iddiaya göre kırmızı ışık yandığı sırada hareket etti. Bu sırada B.İ. yönetimindeki 34 CML 525 plakalı otomobil, seyir halindeyken O.D.ye çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savrularak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.D., ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ