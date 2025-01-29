Tekirdağ'da Kod Duman Uygulaması - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kod Duman Uygulaması

Tekirdağ\'da Kod Duman Uygulaması

Tekirdağ'da gerçekleştirilen Kod Duman Uygulaması'nda 2760 şahıs ve 1014 araç denetlendi.

29.01.2025 11:21
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı Kod Duman Uygulaması kapsamında birçok şahıs ve araç denetlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 11 ilçe jandarma komutanlığı ve otoyol jandarma komutanlığı tarafından 28 Ocak 2025 Salı günü eş zamanlı olarak Kod Duman Uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 25 tim ve unsur ile 83 personelin katılımıyla 20 uygulama noktasında denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 2 bin 760 şahıs ile bin 14 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 2'si UYAP, 1'i ASAL kapsamında olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 15 araca toplam 116 bin 104 TL trafik para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

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