Tekirdağ\'da Kurbanlık Satışlarına Denetim

Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde denetim ve kontroller artırıldı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve uygun şartlarda kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanların sağlık durumları detaylı şekilde incelenirken, küpe ve pasaport kontrolleri ile sevk belgeleri de kontrol ediliyor. Ayrıca satış alanlarının hijyen şartları denetleniyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde hayvan refahı kurallarına uyulup uyulmadığı, bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ve kayıt sistemine uygunluk da değerlendiriliyor. Denetimlerde yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettirdiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ