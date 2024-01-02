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Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde yaptıkları devriye sırasında bir kişinin üst aramasında kuru sıkıdan çevirme tabanca ve fişekler buldu. Şahıs hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ\'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi
02.01.2024 - 11:02,
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir kişinin üst aramasında kuru sıkıdan çevirme tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahsa rastladı. Ekipler şüpheli Ö.Ş.'nin üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika
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