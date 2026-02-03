Çorlu'da çukura dalan motosikletli yaralandı - Son Dakika
Çorlu'da çukura dalan motosikletli yaralandı

03.02.2026 05:08  Güncelleme: 05:10
Tekirdağ Çorlu'da seyir halinde olan bir motosikletli, yağmur sonrası oluşan suyla kaplı çukura düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yolda oluşan çukurların tehlikesi konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosikletli, suyla kaplı çukura düşerek yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden Selim A.'nın kullandığı motosiklet, yağmur nedeniyle sürücüsünün fark edemediği yolda suyla kaplı çukura daldı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Selim A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde konuşan motosikletli kurye Berkay Kavaz, "Yolda oluşan çukurlar, özellikle motosikletli kuryeler için tehlike arz ediyor. Belediyemizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Ulaşım, Çorlu, Kaza, Son Dakika

