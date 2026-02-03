Çorlu\'da çukura dalan motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosikletli, suyla kaplı çukura düşerek yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden Selim A.'nın kullandığı motosiklet, yağmur nedeniyle sürücüsünün fark edemediği yolda suyla kaplı çukura daldı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Selim A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde konuşan motosikletli kurye Berkay Kavaz, "Yolda oluşan çukurlar, özellikle motosikletli kuryeler için tehlike arz ediyor. Belediyemizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ