Tekirdağ\'da Narkotik Operasyonu: 81 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüpheli tutuklanırken, zula olarak kullanılan evde 81 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlere yasaklı madde satışı yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu ilçesinde özellikle Kore Mahallesi başta olmak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni alanlara yerleşmeye çalışan torbacıların depoları tek tek deşifre edildi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Çorlu Zafer Mahallesi'nde yaşayan bir şüphelinin il genelinde yasaklı madde pazarladığı tespit edildi. Şahsın zula olarak kullandığı ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 81 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ