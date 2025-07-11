Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
11.07.2025 22:18  Güncelleme: 22:27
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 150 hektarlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sofuköy Mahallesi kırsalında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, çok sayıda arazöz, AFAD, itfaiye ve çevre belediyelere ait ekiplerle müdahale edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine ek olarak sağlık ekipleri ve ambulanslar da hazır bekletildi.

Yangın bölgesine gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, çalışmaları yerinde inceledi. Vali Soytürk yaptığı açıklamada, "Bugün Şarköy ilçemizin Sofuköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir orman yangını meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet uçak ve 5 helikopterimiz olaya müdahale etti. Şu ana kadar çevre il ve ilçelerden toplam 75 araç yangına müdahale etti ve yangının etrafını çevirdi. Yaklaşık 279 personel bu çalışmalarda görev aldı. Toplam 150 hektarlık bir alan yangından etkilendi. Bunun 50 dönümü ormanlık alan. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yangın kısmen kontrol altında. Arazözlerimizle köyün yakın noktalarında tedbir alıyoruz. Yangının tamamı greyder ve dozerlerle çevrelendi. Kısmen kontrol altında; sabaha kadar teyakkuz halinde kalacağız. Elimizdeki araçlarla rüzgarla birlikte artan yangınları söndürmeye yönelik soğutma çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, ekipler sabaha kadar bölgede teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürecek. Öte yandan jandarma ekipleri yapılan anonslarla yangının kontrol altına alındığını duyurarak, köydeki vatandaşlara evlerine geçebileceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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