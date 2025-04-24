Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyona çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da mıcıra kapılan otomobilin, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi 1708. Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan mıcır yola giren R.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.Y. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Otomobil Kamyona Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?