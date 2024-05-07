Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da İsmetpaşa Bulvarı üzeri Akay Sokak yol ayrımında meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki 34 YK 835 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 59 AAD 375 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

07.05.2024 11:27
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Bulvarı üzeri Akay Sokak yol ayrımında meydana geldi. Y.K. idaresindeki 34 YK 835 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 59 AAD 375 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Y.K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Y.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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