Tekirdağ'da Otomobil Tarlaya Uçtu: Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan bir genç daha hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Berkalp Arslan (27) idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce yan bariyerlere, oradan da metrelerce aşağıdaki tarlaya uçtu. Feci kazada sürücü Berkalp Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Sencer Taşkıran (26) ve Utku Başakçı (26) ise yaralandı.

Yaralılar metrelerce aşağıdaki tarladan güçlükle yukarı çıkarılarak ambulanslara taşındı. İki yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Sencer Taşkıran, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Utku Başakçı'nın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. - TEKİRDAĞ