Tekirdağ\'da Polis Ekipleri Şüphelilerin Üzerinde Uyuşturucu Buldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde gerçekleştirdikleri aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Caner Sokak'ta meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezdiği sırada şüphelendikleri O.D. ve E.O. isimli şahısları durdurarak üzerlerinde arama gerçekleştirdi.
O.D. ve E.O.'nun üzerinden 14,09 gram bonzai ele geçirilirken, şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkez Amirliğine intikal ettirildi. - TEKİRDAĞ
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