Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Tütün Operasyonu

Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah ve Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve tütün ele geçirildi, adli işlem başlatıldı.

26.03.2025 13:43
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, tütün ve makaron ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde 17 Mart 2025 tarihinde G.Ö.'nün kullandığı araçta yapılan aramada 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'nde 19 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda İ.E.'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek bulundu. Aynı gün Çerkezköy Bağlık Mahallesi'nde E.K.'nın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Çerkezköy Bağlık ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yapılan baskınlarda S.T., M.T. ve A.D.'nin evlerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 90 fişek, 13 av tüfeği kartuşu, 1 dedektör ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde 20 Mart'ta bir işletmede yapılan denetimde 17 bin 600 adet dolu makaron, 70 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram 100 gram bandrollü tütün ve 478 kilogram 800 gram bandrollü nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 Sayılı Kanun'a muhalefet ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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