Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesinde yapılan saha çalışmalarında R.A. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgi üzerine harekete geçildi. Alınan arama kararı ile şahsın evine düzenlenen operasyonda, 1 adet Glock-19 Austria ibareli ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 1 adet Baretta ibareli ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, 1 adet Zoraki Mod.914 ibareli kuru sıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Ayrıca, 917 adet 7.65 milimetre ve 344 adet 9.19 milimetre çapında fişek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ