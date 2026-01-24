Tekirdağ\'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı. Sürücü hızla üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu.
Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı yakınlarında meydana geldi. Belediye yönüne seyreden motosiklet bir anda alev topuna döndü. Sürücü ise apar topar motosikletten atlayarak yanmaktan saniyelerle kurtuldu.
Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine yangın tüpleriyle müdahale edildi. Esnafın duyarlılığı sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Esnaf Burak Bişkin, motosikletin bir anda alev alması üzerine olayı görüp yangın tüpleriyle müdahale ettiklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ
