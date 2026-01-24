Tekirdağ'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tekirdağ'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu

Tekirdağ\'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu
24.01.2026 09:18  Güncelleme: 09:36
Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Sürücü, hızla motosikletten atlayarak yanmaktan son anda kurtulurken, çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı. Sürücü hızla üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı yakınlarında meydana geldi. Belediye yönüne seyreden motosiklet bir anda alev topuna döndü. Sürücü ise apar topar motosikletten atlayarak yanmaktan saniyelerle kurtuldu.

Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine yangın tüpleriyle müdahale edildi. Esnafın duyarlılığı sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Esnaf Burak Bişkin, motosikletin bir anda alev alması üzerine olayı görüp yangın tüpleriyle müdahale ettiklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da motosiklet bir anda alev topuna döndü: Üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
