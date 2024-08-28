Tekirdağ\'da SİBERAY Programı ile Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi

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Tekirdağ'da polis ekiplerince SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen SİBERAY programı çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenledi. 26 Ağustos 2024 tarihinde Saray Belediyesi Uluslararası 14. Kültür Sanat ve Barış Festivali'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, vatandaşlar güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlendi ve katılımcılara el broşürleri ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. - TEKİRDAĞ