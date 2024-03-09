Tekirdağ'da sokak ortasında taşlı saldırıya uğrayan kişi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sokak ortasında taşlı saldırıya uğrayan kişi kameraya yansıdı

Tekirdağ\'da sokak ortasında taşlı saldırıya uğrayan kişi kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, husumetlisinin kafasına taşla vurdu. Olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Taşlı saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar olayı izledi. Araya giren bir vatandaşın müdahalesiyle kavga sona erdi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

09.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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Tekirdağ'da bir kişinin sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.C. isimli vatandaş, husumetlisi C.G.'yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.'ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.'yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken çevredeki vatandaşlarda o anları film seyreder gibi izledi.

Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.'yi gözaltına aldı.

C.G.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da sokak ortasında taşlı saldırıya uğrayan kişi kameraya yansıdı - Son Dakika

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