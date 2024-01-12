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Tekirdağ'da Şüpheli Şahsın Evinden Silah ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şüpheli Şahsın Evinden Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi'nde E.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada kuru sıkı yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve mermiler buldu. Şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Şüpheli Şahsın Evinden Silah ve Mermiler Ele Geçirildi
12.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:49
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince şüpheli bir şahsın evinden kuru sıkı yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi'nden E.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca,1 adet 8 mm kuru sıkı yarı otomatik tabanca, 1 adet seri numarası belli olmayan pompalı tüfek, 10 adet fişek, 6 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. E.G isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Şüpheli Şahsın Evinden Silah ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika


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