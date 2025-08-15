Tekirdağ\'da Tarım Yangını: 10 Ev Tahliye Edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü. - TEKİRDAĞ
