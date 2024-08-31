Tekirdağ'da Ters Yöne Giren Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ters Yöne Giren Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ\'da Ters Yöne Giren Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kaza sonucunda ters yöne giren bir motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 11:17
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı 01.20 sıralarında Çorlu - Ergene Çevre yolu Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Mehmet Ü. idaresindeki 59 YJ 454 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Aytuğ Recep Şengün'ün (24) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası hurda yığınına dönen motosikletin sürücüsü Aytuğ Recep Şengün, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcı, kriminal ekibi ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin arından Şengün'ün cenazesi olay yerinden kaldırılarak adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ters Yöne Giren Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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