Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.