Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen feci kazada, tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay havadan drone ile görüntülendi.

21.03.2024 19:59
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Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı feci kaza havadan görüntülendi.

Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden 34 BGE 76 plakalı tıra Vizeden Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plaklalı yolcu minibüsü çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı, Saray Kaymakamı olay yerine gelerek yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenler hastane morguna gönderilirken yaralılar ise tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildi.

Feci kaza drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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