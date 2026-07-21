Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
21.07.2026 14:53
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Hayrabolu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hisar Mahallesi'ndeki Hayrabolu-Alpullu yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu yönüne seyreden H.G. (42) şoförlüğünü yaptığı  59 ACA 897 plakalı kamyon, kavşaktan ana yola çıkış yapan B.K. (20) yönetimindeki 16 JDS 04 plakalı otomobille çarpıştı.   

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Şiddetli çarpışmanın ardından savrularak hurdaya dönen otomobildeki sürücü B.K. (20) ile yolcular F.K. (73), E.K. (3), Ü.K. (33) ve V.K. (70) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ü.K. (33) ve V.K. (70), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı Hayrabolu-Alpullu yolu, hurdaya dönen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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