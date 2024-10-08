Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri Emlaklar mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden T.D. idaresindeki 59 AFT 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hürriyet Mahallesi'ne sapan yan yol girişindeki orta refüje çarptı.

Kaza sonrası sürücü T.D. ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.