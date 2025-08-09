Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 34 GIJ 546 plakalı araç, Hayrabolu istikametinden Anadolu Lisesi kavşağına kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada karşı şeride geçen araç, Rüstem G. idaresindeki 34 ZH 4159 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve kavşağa kontrolsüz şekilde çıkan araç ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaçan aracın tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Ramazan K., Rüstem G., Emel G., Eser S. ve Berkay T., olay yerine çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, olası yangına karşı araçlarda güvenlik önlemi alarak müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ